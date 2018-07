Ambientalistas contra decisão de Trump de mudar lei que protege animais em extinção

Legislação está em vigor há mais de quatro décadas.

Por Lusa | 05:43

A administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, propôs na quinta-feira efetuar alterações na proteção automática para animais e plantas ameaçados de extinção, uma medida imediatamente contestada por ambientalistas.

As propostas de alteração à Lei das Espécies Ameaçadas, em vigor há mais de quatro décadas, provocaram imediata contestação por parte dos democratas e defensores da vida selvagem, que olham para as medidas como a "promoção de uma agenda anti-ambiental que vai acelerar as extinções", de acordo com a agência noticiosa Associated-Press.

Outra das emendas prevê que as decisões tomadas para a proteção dos animais sejam dissociadas do seu impacto económico.