Ameaça de bomba obriga a evacuar estação da Plaza de Cataluña em Barcelona pelo segundo dia consecutivo

A polícia ordenou a evacuação da estação central de comboios e metro da Plaza de Cataluña, em Barcelona, depois de ter sido detetado um "objeto suspeito", esta terça-feira, um dia depois de a mesma estação ter sido evacuada devido a uma falsa ameaça de bomba.Um porta-voz da polícia catalã disse à Reuters que um segurança detetou um ruído de tique-taque num caixote do lixo e viu cabos salientes, o que levou ao encerramento da estação e ao envio de um esquadrão anti-bombas e de uma unidade canina."Estamos a trabalhar na estação de metro da Plaça Catalunya em resposta a uma denúncia de um objeto suspeito. Os nossos especialistas estão a efetuar controlos para garantir a segurança do local", declarou a polícia no Twitter.Na segunda-feira, a polícia encerrou a mesma estação por volta das 17 horas locais (16h em Lisboa), depois de ter sido alertada para o facto de um comboio que se dirigia para a Plaza de Cataluña alegadamente transportar uma bomba. Depois de terem passado o comboio a pente fino, os agentes concluíram que a ameaça não era real e autorizaram a retoma dos serviços.