Pacotes com explosivos enviados para casa e restaurante de Robert De Niro

Explosivos poderão ser semelhantes aos enviados para Hillary Clinton e Barack Obama.

11:28

Pacotes com explosivos foram enviados para a casa e restaurante Robert de Niro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, avança a Reuters.



Para além de ser ator, Robert De Niro é proprietário de um restaurante, o TriBeCa, em Nova Iorque.



De acordo com a imprensa norte-americana, o pacote que chegou ao restaurante continha selos de bandeiras americanas que já surgiam nos anteriores pacotes enviados a Hillary Clinton e Barack Obama.



As autoridades estão a investigar o caso, tendo já sido retirado e transportado pela polícia.



Recorde-se que o ator tem sido um dos críticos de Donald Trump.