América Latina bate recordes com novos máximos diários de mortes por coronavírus

A América Latina caminha a passos largos para se tornar no próximo epicentro mundial da pandemia, com as duas maiores economias da região, o Brasil e o México, a registarem novos máximos diários de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas.Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil bateu o seu recorde de mortes diárias por Covid-19, com 1349 novos óbitos. Na véspera, o país tinha registado 1262 vítimas mortais. O Brasil tem agora um total de 595 112 casos confirmados, dos quais 32 548 nas últimas 24 horas.Já o México registou esta quinta-feira 1092 mortes, mais do que duplicando o seu anterior recorde diário, que era de 501 óbitos. Estas mortes elevam o total nacional para 11 729 mortes. O país regista ainda um total de 101 238 casos.Esta subida levou já o governo a suspender o levantamento de algumas medidas de confinamento, ao contrário do Brasil, onde a maioria dos estados estão a reabrir as suas economias.