Amigos tiram 'selfie' horas antes de um enterrar o outro vivo

Vítima acabou por morrer no hsopital 16 dias depois de ter sido descoberto debaixo da terra.

13:52

Uma fotografia tirada com uma câmara frontal mostra três amigos sorridentes poucas horas antes de um deles ter tentado sufocar um outro e tê-lo enterrado vivo.



Richard Spottiswood e a namorada Lucy Burn, posaram para uma fotografia com aquele que viria a ser a vítima, Darren Bonner. Na imagem, tirada numa caravana, todos pareciam felizes e relaxados.



Poucas horas depois, Richardo terá tentado estrangular o amigo até à morte, deixando-o inconsciente e levando-o para um local remoto à bera-mar em Northumberland, no Reino Unido, e enterrá-lo vivo.



A vítima foi encontrado no mesmo dia em que foi enterrrado por um homem que ia a passar naquele local que o encontrou enterrado deibaixo da terra. Darren foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer 16 dias depois.



Richard Spottiswood foi considerado culpado do crime e foi condenado a prisão perpétua pelo assassinato do seu amigo e funcionário.