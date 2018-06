Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bisavó enterra bebé recém-nascida viva no quintal

Menina foi encontrado a 50 centímetros de profundidade.

Uma bebé recém-nascida foi resgatada após ter sido enterrada viva pela bisavó, Kutz Amin, na passada terça-feira, em Canarana, no Brasil. A mulher, de 57 anos, foi acusada de ser a responsável por cortar o cordão umbilical e enterrar a menina viva.



A Polícia Militar no Brasil recebeu uma denúncia que dava conta de um bebé morto que tinha sido enterrado no quintal de uma casa, logo após o parto.



Quando descobriram a criança, esta estava enterrada a 50 centímetros de profundidade, mas miraculosamente, estava viva. A família, confrontada, alegou terem achado que a bebé já tinham nascido morta, e que por isso a enterraram.



A menina foi assistida imediatamente num hospital e encontra-se bem de saúde. De acordo com o jornal O Globo, a mãe da bebé tem 15 anos e deu à luz na casa de banho da habitação de uma família de indígenas, residentes em Canarana.



De acordo com o testemunho da mãe e da avó da bebé, de 33 anos, a jovem terá sentido fortes dores e contrações e acabou por ter a bebé sozinha na casa de banho, que bateu com a cabeça na sanita e sofreu um sangramento.



Kutz Amin, alegou que a criança não chorou quando nasceu e por isso acreditou que esta estaria morta. Dessa forma, e seguindo os costumes da comunidade indígena, enterraram o corpo no quintal sem chamar a polícia.