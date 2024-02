"Amo-te": Viúva de Alexei Navalny homenageia opositor de Putin nas redes sociais

Dois dias depois da morte do marido, Yulia Navalny, homenageou Alexei Navalny na sua conta de Instagram. "Amo-te", foi a descrição que acompanhou uma fotografia em que Alexei Navalny aparece, de costas, a dar um beijinho na cabeça da viúva.Alexei Navalny morreu esta sexta-feira, 16 de fevereiro, na prisão em que estava detido para cumprir uma pena de 19 anos.No dia da morte do marido, a mulher do opositor russo garantiu, em conferência, que se a notícia da morte do marido for verdade "Putin e os seus amigos não ficarão impunes" , segundo a Reuters.