Amostra de ADN permite identificar suspeito da morte de antiquário 40 anos depois do crime

A polícia canadiana identificou o presumível autor de um homicidio ocorrido há mais de 40 anos em Toronto com recurso a uma amostra de ADN.A 17 de maio de 1982, Kevin McBride, de 47 anos, foi esfaqueado até à morte no seu apartamento em Sheppard Ave. O homem, de nacionalidade australiana, trabalhava como antiquário e designer de interiores.Segundo a Polícia de Toronto, Kevin McBride vivia sozinho e não estava associado a qualquer atividade criminosa. Tinha sido visto pela última vez em 15 de maio de 1982, dois dias antes de o seu corpo ter sido localizado.O veículo, o cartão de crédito e outros objetos de Kevin McBride foram roubados e utilizados entre 15 e 17 de maio de 1982.O caso esteve arquivado por mais de 30 anos e foi reaberto em 2016. As provas e os objetos apreendidos na habitação foram levados para análise em busca de novas pistas.Uma amostra de DNA de um homem foi obtida e, em 2022, um laboratório científico privado, com base em genealogia genética investigativa, tentou proceder à identificação do suspeito.Os resultados das análises permitiram chegar a William Taylor, que tinha 34 anos na época do crime e que morreu em maio de 2023."Se William Taylor estivesse vivo hoje, seria preso e acusado de assassinato em primeiro grau", disse a polícia de Toronto num comunicado divulgado esta segunda-feira.A genealogia genética utiliza a sequenciação de ADN para construir um perfil genético de uma família e, em seguidas, encontrar correspondências próximas.