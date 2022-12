Andrew Tate detido por tráfico humano, avança imprensa internacional

O ex-pugilista Andrew Tate foi detido na Romenia, esta quinta-feira, acusado de tráfico humano, avança o jornal romeno Gândul. O irmão do ex atleta e uma antiga polícia também foram detidos, por alegado envolvimento.



O Gândul noticiou que a Embaixada dos EUA recebeu uma queixa de que uma mulher, com cidadania americana, estava a ser mantida em casa do antigo atleta sem consentimento.



Andrew Tate é conhecido pelas suas posições polémicas nas redes sociais. O próprio descreve-se como "absolutamente sexista" e "profundamente misógino" e já chegou mesmo a afirmar que as mulheres pertencem ao lar.