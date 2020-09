Angela Merkel: “Envenenamento de Alexei Navalny foi tentativa de homicídio”

Steffen Seibert, Chefe do Gabinete de Comunicação do Governo Alemão, recorreu à rede social Twitter para anunciar as conclusões dos exames, referindo que o Governo alemão "condena veemente este ataque".

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu que o caso do envenenamento do opositor russo Alexei Navalny tratou-se de uma "tentativa de homicídio".O governo alemão anunciou esta quarta-feira que os exames de toxicologia concluíram que Navalny foi envenenado.De acordo com o DW, o gabinete de Merkel está a discutir a situação e aguarda uma explicação por parte da Rússia. A reação ao incidente vai ser igualmente discutida com a União Europeia e a Nato.

O principal opositor do presidente Vladimir Putin deu entrada a 20 de agosto no Hospital de Omsk, por suspeitas de envenenamento, onde esteve em coma. Do Aeroporto de Tegel, Navalny foi transportado pelo exército alemão para o Hospital Charité, onde tem estado a receber tratamento.