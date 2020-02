Animais na China já utilizam máscaras para se protegerem do coronavírus

O coronavírus está a deixar o mundo em alerta e não são só os humanos que andam protegidos. Na China, os animais de estimação já usam máscaras para evitarem o contágio do vírus mortal.



Os animais andam pelas ruas com máscaras, copos de plástico e até meias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até ao momento não há indicações de que os animais podem ser afetados.

Na rede social chinesa Weibo, os internautas começaram a divulgar a forma como têm protegido os animais depois de um homem ter divulgado fotografias de um gato com uma máscara no focinho enquanto estava a passear na rua. A máscara cobria toda a cabeça do animal e apenas tinha dois buracos para os olhos.

Muitas pessoas reagiram aos métodos e acabaram por também divulgar o ‘kit’ anti-coronavírus que têm para os seus animais.

O medo de que os animais podiam estar em risco de contrair coronavírus surgiu depois de um membro da equipa de especialistas da Comissão Nacional de Saúde da China ter alertado que os animais de estimação também precisam de ficar sob quarentena caso sejam expostos a pacientes com coronavírus.

O professor Li Lanjuan informou os donos dos animais que têm de ter um cuidado extra porque o vírus "espalha-se entre mamíferos".