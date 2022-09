Antiga militar da força aérea real foi a última a despedir-se da rainha Isabel II

Chrissy Heerey foi a última pessoa da fila a despedir-se da rainha Isabel II, no Westminster Hall, em Londres, no Reino Unido, na manhã desta segunda-feira. A ex-membro da força aérea britânica esteve 14 horas na fila para ver o caixão da rainha. A viver em High Wycombe, Chrissy Heerey deslocou-se a Londres para se despedir da monarca com o segundo reinado mais longo da história.

Eram 01h15 quando Heerey passou pela primeira vez junto à urna da rainha da Inglaterra. No entanto, sentiu que "precisava de passar novamente", disse Chrissy Heerey à BBC. Depois, voltou para a fila e às 06h30 tornou a estar perto do caixão. Em declarações àquela cadeia de televisão, a mulher referiu que foi "um verdadeiro privilégio" e "um dos pontos altos" da sua vida ter sido a última pessoa a prestar homenagem à rainha Isabel II. "Senti-me muito orgulhosa por estar ali e muito honrada por ter tido o privilégio de poder passar uma segunda vez", afirmou em declarações à televisão Sky News.

De acordo com a BBC, a fila encerrou pouco depois das 22h40 deste domingo, mas todos aqueles que tinham a desejada pulseira que permitia prestar última homenagem à rainha foram avisados que seriam admitidos. No mesmo dia, os organizadores pediram que as pessoas não fossem até à fila para evitar deceções, caso não tivessem a certeza se conseguiriam chegar dentro do horário limite. Ainda assim, muitos dos que aguardavam não conseguiram despedir-se da rainha Isabel II.

As autoridades ainda não revelaram quantas pessoas, ao longo dos quatro dias, estiveram na fila, que chegou a ter cerca de 11 quilómetros de extensão. No entanto, estima-se que o número ronde as centenas de milhares.