Antigo investigador do Pentágono perseguido após dizer que existem OVNIS

Não é um episódio dos Ficheiros Secretos, mas tem ingredientes de filme de espionagem. Um antigo investigador de ameaças aéreas do Pentágono acusa essa agência governamental dos EUA de tentar desacreditá-lo por ter revelado ficheiros confidenciais sobre avistamentos de OVNIs.

Luis Elizondo já apresentou queixa junto do inspetor-geral do Departamento de Defesa, denunciando atividades ilícitas contra ele. Alega, entre outras coias, que um responsável do Pentágono ameaçou fazer circular histórias sobre a sua alegada loucura.

Elizondo tornou-se conhecido depois de divulgar vídeos recolhidos pelas câmaras de caças militares. As imagens mostram objetos não identificados, tendo os avistamentos sido confirmados pelos pilotos. "Nunca violei o juramento de segurança", garante Elizondo.

A queixa do antigo investigador surge a 30 dias de o Congresso analisar um relatório sobre os fenómenos aéreos não identificados (UAP, para os distanciar dos OVNI/UFO e da sua associação com extraterrestres). "Quero que levemos isto a sério", afirmou ao programa ‘60 Minutes’, da CBS, o senador Marco Rubio, um dos que pressionaram para a divulgação do relatório. A existência de ficheiros substanciais sobre avistamentos foi mesmo confirmada esta semana pelo ex-presidente Barack Obama.