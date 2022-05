António Costa aceita convite do primeiro-ministro e vai visitar Kiev

Volodymyr Zelensky, através de

O primeiro-ministro, António Costa, encontrou-se na manhã desta quarta-feira com o presidente ucraniano,vídeo-chamada.António Costa irá visitar Kiev, a capital da Ucrânia, mas data só será anunciada "em momento oportuno"."É urgente reforçar as situações de apoio à Ucrânia", diz o primeiro-ministro acrescentando que as respostas têm de ser "imediatas naquilo que são as necessidades de apoio ao povo ucraniano"Sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, António Costa diz que o processo está demorado.O primeiro-ministro caracteriza a guerra "como ilegal, ilegítima e brutal"."Apoiamos todas as sanções, como estamos a trabalhar para que possam ser aplicadas", de maneira a "não prejudicar quem não deve ser prejudicado", isto é "a economia portuguesa", esclarece Costa.Sobre os preços dos combustíveis, António Costa referiu estar "totalmente empenhado em combater a inflação por via do controlo de preços", dizendo ainda que para além do preço médio marcado, "os preços que cada bomba de gasolina apresenta está a ser investigado".Em atualização