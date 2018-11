Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anúncio de Natal com Elton John está a comover o Reino Unido

Vídeo publicado no Youtube é considerado uma "obra prima" por quem já assistiu.

16:30

Um anúncio de Natal da cadeia de lojas John Lewis e que conta com a participação do músico Elton John está a comover o Reino Unido.



Fãs e não só estão a ficar rendidos ao trabalho de dois minutos e vinte que já conta com cerca de cinco milhões de visualizações no Youtube.



No vídeo é possível acompanhar o percurso de Elton John ao som de 'Your Song', o primeiro êxito do músico.



Começando nos dias de hoje e recuando até aos primórdios da carreira de Elton John, onde a primeira memória é mesmo um presente de natal entregue pela avó e pela mãe. Esse presente é o piano com que Elton John iniciou o seu percurso no mundo da música.



"Obra prima", pode ler-se nos comentários ao vídeo publicado no Youtube.



Elton John não tem dúvidas de que o anúncio é "fantástico" e que foi uma ótima oportunidade para refletir sobre a sua carreira na música.