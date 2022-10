Apoiantes de Lula da Silva manifestam confiança em vitória na segunda volta

Apoiantes do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestaram confiança na vitória do candidato 'petista' na segunda volta das eleições que disputará contra o Presidente, Jair Bolsonaro, depois da contagem de votos do sufrágio no domingo.

David Pereira Silva, de 30 anos, esperava o ex-Presidente na porta de um hotel no centro da cidade onde este e os dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) acompanharam o apuramento dos votos, em São Paulo.

"Estava na Avenida Paulista, mas tive a informação de que o Lula estava aqui e vim participar. Estamos contando voto a voto, não foi desta vez, mas será na segunda volta" a 30 de outubro, afirmou.