Eleições no Brasil: Bolsonaro à frente com 7% dos votos apurados

O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está em primeiro lugar nas eleições brasileiras, realizadas este domingo, quando estão apurados quase sete por cento dos votos. Bolsonaro recolhe perto de 49% dos votos enquanto Lula da Silva está nos 42%.Os primeiros dados do Tribunal Superior Eleitoral deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva após o encerramento do ato eleitoral às 17h00 de Brasília (21h00 em Portugal continental).A chamada terceira via política, nomeadamente de Simone Tebet, não será alternativa (fica-se pelos 5% dos votos) e o Brasil continuará polarizado.Estes são os primeiros dados e constituem apenas uma tendência. Tratam-se sobretudo de urnas apuradas nas zonas sul do Brasil e no extremo norte, ou seja as áreas menos populosas do Brasil onde Bolsonaro liderou as sondagens pré eleitorais."Por enquanto estão com a apuração mais adiantada os estados em que Bolsonaro é mais forte. Isso explica os resultados mais favoráveis ao presidente, segundo os especialistas de O Globo", escreveu a jornalista Miriam Leitão no twitter.