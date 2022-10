Os brasileiros mais pobres, que não possuem renda alguma ou ganham até um ordenado mínimo (228 euros), estão a catapultar a candidatura do antigo Presidente Lula da Silva e a consolidar o seu favoritismo para as presidenciais de amanhã. A última sondagem Datafolha confirmou essa subida de Lula e uma queda do adversário, Jair Bolsonaro, nessa faixa da população.