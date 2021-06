Apple anuncia atualização do FaceTime e novos sistemas operativos

A Apple anunciou esta segunda-feira a atualização do seu serviço de videochamada FaceTime e novos sistemas operativos para iPhone, iPad e Mac.

As novidades foram apresentadas na 'Worldwide Developers Conference' da Apple, evento transmitido 'online'.

Com a atualização do serviço FaceTime, a empresa liderada por Tim Cook introduz a possibilidade de criação de 'links' que podem ser partilhados com outros utilizadores, permitindo o acesso através de dispositivos Android ou Windows.

Por outro lado, todos os participantes das videochamadas passam a aparecer com as mesmas dimensões e podem desfocar os fundos no modo retrato.

A versão atualizada do FaceTime pode ainda detetar e eliminar ruídos de fundo para que a conversa decorra com mais clareza e inclui a ferramenta 'SharePlay' para ouvir música ou ver filmes em simultâneo com os restantes utilizadores da mesma chamada.

Já o novo sistema operacional para os telemóveis iPhone -- iOS 15 - , apresenta melhorias ao nível do 'design' e privacidade, possibilitando também a digitalização e armazenamento de documentos de identidade.

A Apple lançou também novos sistemas operacionais para os seus tablets (iPadOS 15), relógios inteligentes (WatchOS 8) e computadores (macOS).

A função multitarefa do iPadOS 15 torna agora possível a visualização do ecrã dividido e a passagem de uma atividade para outra, enquanto o WatchOS 8 apresenta uma nova aplicação para o controle e monitorização da respiração.

O macOS, por seu turno, aumenta a compatibilidade entre Macs e tablets, bastando colocar o iPad ao lado do computador para que o cursos e o teclado operem nos dois dispositivos.

