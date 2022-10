Apresentador russo diz estar "muito envergonhado" após comentar que crianças ucranianas devem ser afogadas

O canal 'Russia Today' foi, esta segunda-feira, acusado de incitar o genocídio após o apresentador televisivo, Anton Krasovsky, durante um programa transmitido ao vivo esta quinta-feira, ter mencionado que as crianças ucranianas, que encaravam as forças russas como ocupantes da União Soviética, deveriam morrer afogadas.Aquando do comentário que incita o genocídio, o apresentador encontrava-se numa entrevista com o escritor de ficção científica Sergeri Lukianenko, que revelou que quando visitou a Ucrânia em 1980, as crianças do país lhe tinham dito que a vida seria melhor caso não houvesse a ocupação de Moscovo. Foi nesse sentido que Krasovsky disse os menores deveriam ter sido afogadas no rio Tysyna ou, em alternativa, serem enviadas para cabanas e, posteriormente, queimadas.Entretanto, o apresentador televisivo já se desculpou acerca dos comentários anteriores e, nas respetivas redes sociais, garantiu que se encontra bastante envergonhado, mencionando "bem, acontece, estamos no ar, entusiasmamo-nos. E não pode parar. Peço perdão a todos os que ficaram estupefactos com isso", segundo citado no Skynews.Adicionalmente, o apresentador também se riu das notícias que existiram acerca de soldados russos que tinham violado mulheres ucranianas, com idades mais avançadas, durante a invasão à Ucrânia. Anton é um comentador pró-guerra na televisão russa e já foi sancionado pela União Europeia.A editora-chefe do canal de notícias russo, 'Russia Today' (RT), Margarita Simonyan, garantiu que o apresentador em causa, Anton Krasovsky, se encontra suspenso devido ao "comentário repugnante", como se encontra citado no jornal SkyNews. Adicionalmente, Margarita garante que ninguém do canal de notícias russos partilha a mesma opinião do apresentador.A editora russa mencionou, numa declaração ao site do canal RT, "para as crianças da Ucrânia, bem como para as crianças de Donbas, e todas as outras crianças, desejo que tudo isto acabe o mais rápido possível, e que possam viver e estudar novamente em paz - na linguagem que consideram nativas", de acordo com a informação citada no SkyNews."Por enquanto, vou suspender a nossa cooperação [com Krasovski], porque nem eu nem ninguém na RT pode permitir que se possa pensar que alguém daqui partilha estas ideias de selvajaria", escreveu Simonian.

"O que Krasovski disse é selvagem e repugnante. Talvez o Antón explique que loucura temporária o levou a dizer isso. É difícil acreditar que Krasovski acredite sinceramente que as crianças devem ser afogadas", disse a diretora da RT.

Tanto o canal RT como a agência russa de notícias Sputnik, ambos controlados pelas autoridades russas, estão sob sanções da União Europeia, que suspendeu as suas atividades por alegadamente promoverem e apoiarem a agressão militar contra a Ucrânia e a desestabilização dos seus países vizinhos.