Apresentados corpos de supostos aliens com mil anos no parlamento do México

O jornalista e ufólogo Jaime Maussan mostrou, esta segunda-feira, dois corpos de supostos aliens no parlamento do México durante a Assembleia Pública para a Regulação de Fenómenos Aéreos Anómalos Não Identificados.Os restos mortais foram descobertos no Peru, em 2017, e terão mais de mil anos. Segundo o mexicano, são uma prova da presença de extraterrestres no planeta Terra."Acho que estamos perante uma situação em que podemos dizer com clareza que são cadáveres não humanos. São corpos empalhados encontrados entre as cidades de Palpa e Nazca em 2017, que foram minuciosamente investigados por investigadores, jornalistas e cientistas", disse Maussan, citado pelo El Sol do México.Os esqueletos, cuja espécie ainda não foi identificada, têm três dedos e cabeças alongadas, tal como os alienígenas são descritos. Foram analisados por diversas universidades e instituições de investigação.De acordo com os resultados das análises efetuadas pela Universidade Nacional Autónoma do México, citados pelo El Periodico, os corpos foram enterrados dentro de terra, com diatomáceas, um tipo de alga que não permite o crescimento de bactérias ou fungos. Este facto levou a que os restos mortais fossem preservados."Não estamos a falar de múmias, estamos a falar de corpos que estão inteiros, completos, que não foram manipulados no seu interior e que têm uma série de elementos que os tornam verdadeiramente extraordinários", afirmou o jornalista.Após a demonstração, Maussan e especialistas pedem o reconhecimento nacional e internacional da existência de vida extraterrestre.