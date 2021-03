Aquisição de imóveis por parte de Flávio Bolsonaro levanta suspeitas

O filho mais velho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público de corrupção e branqueamento de capitais, adquiriu nada menos de 20 imóveis em 16 anos na vida política. O último, uma mansão no bairro mais nobre de Brasília, foi adquirida em janeiro último por cerca de 918 mil euros e levantou novas suspeitas contra o senador.









Flávio garantiu que metade do luxuoso imóvel foi paga com o dinheiro da venda de um apartamento e de uma loja de chocolates que tinha no Rio de Janeiro, e o restante com um empréstimo bancário a 30 anos. Só que as vendas citadas não constam em cartório, e o financiamento chama a atenção por ter sido feito numa agência a 45 quilómetros de Brasília e a prestação atingir cerca de 85% da renda mensal do senador.

Para o Ministério Público, o filho de Bolsonaro usa os negócios imobiliários para lavar dinheiro desviado quando era deputado regional do Rio de Janeiro através do esquema de contratação de assessores-fantasma conhecido como ‘rachadinha’. Para o MP, em pelo menos duas das transações há fortes indícios de branqueamento, e nos outros casos chama a atenção que Flávio tenha adquirido os imóveis com dinheiro vivo e a preços inferiores aos de mercado, para os revender logo em seguida com elevado lucro.