Filho de Bolsonaro compra casa de luxo

O filho mais velho do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é acusado de desvio de fundos públicos, comprou em janeiro uma luxuosa mansão em Brasília por mais de 900 mil euros, quase quatro vezes o valor do património por ele declarado quando foi eleito em 2018.









O luxuoso imóvel, situado no Lago Sul, uma das zonas mais caras da capital brasileira, tem uma área construída de 1100 m2, 1400 m2 de jardins, piscina, ginásio e outras áreas de lazer. A mansão foi adquirida a 29 de janeiro, mas Flávio manteve sigilo sobre o negócio, só agora descoberto pela imprensa.

Ontem, advogados de Flávio vieram a público garantir que o negócio foi lícito, e que qualquer insinuação sobre a origem do dinheiro é mentirosa. Segundo eles, o senador pagou metade do imóvel com dinheiro resultante da venda de um apartamento no Rio de Janeiro, tendo contraído um empréstimo bancário para pagar o valor restante em 30 anos.





Desde 2018 que Flávio está a ser investigado por alegado desvio de fundos públicos através da contratação de assessores-fantasma quando era deputado no Rio de Janeiro. Na semana passada, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal que eram a base das acusações, praticamente deitando por terra a investigação.