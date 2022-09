Arábia Saudita exige à Netflix corte de conteúdo que viole "valores islâmicos"

A Arábia Saudita e outros estados do Golfo Pérsico exigiram à Netflix que remova do catálogo todo o conteúdo que desrespeite "os princípios e valores islâmicos".



A posição do governo de Riade, visa, nomeadamente, programas para crianças, alegando que se tratam de conteúdos que vão contra os princípios islâmicos.

Apesar dos responsáveis não avançarem com mais pormenores sobre o material em causa, o canal televisivo Al-Ekhbariya mostrou partes desfocados da série "Jurassic World: Campo Cretaceous", na qual duas adolescentes confessam o seu amor e trocam um beijo.



Já o canal Al-Ekhnariya, com sede em Riade, mostra excertos do filme francês "Cuties", com uma legenda onde acusa a Netflix de enviar "mensagens imorais de cinema que ameaçam a educação saudável das crianças".





O diário saudita Arab News, noticia, por sua vez, que " a Netflix foi contactada para remover estes conteúdos, incluindo aqueles que são dirigidos a crianças, para assegurar o cumprimento das leis".

Num outro vídeo publicado no site, o canal alegou que o serviço de streaming "promove a homossexualidade ao focar-se excessivamente em homossexuais", escreveu a BBC.

Os redatores do comunicado sublinham que a Netflix tem de cumprir com as diretivas locais e destacam que, caso continue "a transmitir conteúdos ilícitos, serão tomadas as medidas legais necessárias".

A Netflix, com sede na Califórnia,nos EUA, ainda não reagiu.