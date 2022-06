Arábia Saudita apreende dezenas de artigos com as cores do arco-íris

As autoridades da Arábia Saudita apreenderam, em várias lojas locais, dezenas de brinquedos e roupas com as cores do arco-íris. Segundo a EuroNews, esta medida surge como uma repressão da homossexualidade.



Segundo um relatório da Al-Ekhbariya, o canal de televisão estatal, os funcionários do Ministério do Comércio confiscaram os artigos porque "contradizem a fé islâmica e a moral pública e promovem cores homossexuais junto dos mais jovens".





Leia também Vários jornais europeus recusam publicar anúncio pago do Governo da Hungria Em dezembro, autoridades do vizinho Catar anunciaram que tinham confiscado pop-its e outros brinquedos coloridos de lojas por "trazer slogans que vão contra os valores islâmicos". Embora a Arábia Saudita, governada por muçulmanos sunitas, não tenha leis sobre orientação sexual ou identidade de género, as relações sexuais fora do casamento, incluindo sexo homossexual, são estritamente proibidas e pode ser punido com morte ou açoitamento. Leia também Saiba quem são os talibãs: Grupo que se prepara para dominar o Afeganistão Também é ilegal que os homens "se comportem como mulheres" ou usem roupas femininas, e vice-versa, e que qualquer pessoa realize atividades online que atentem contra "ordem pública, valores religiosos, moral pública e privacidade".



O Ministério do Comércio publicou um vídeo no Twitter onde mostram os produtos que foram proibidos de serem vendidos e afirma que as lojas que os comercializem serão penalizadas.



A Arábia Saudita é um país conservador que apenas abriu as portas ao turismo em 2019. A homossexualidade é ilegal e é considerada pelas autoridades religiosas como um dos "crimes mais abomináveis".https://twitter.com/MCgovSA/status/1536767573802508291?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536767573802508291%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-middle-east-61813390