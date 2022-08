Arábia Saudita saúda anúncio da morte do líder da Al-Qaeda em ataque dos EUA

A Arábia Saudita saudou esta terça-feira a morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, morto no Afeganistão pelos Estados Unidos com recurso a um 'drone'.

"O Reino da Arábia Saudita congratula-se com o anúncio pelo Presidente dos EUA, Joe Biden (...) da morte do líder terrorista da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri", pode ler-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Horas antes, o Presidente dos Estados Unidos confirmara a morte do líder da Al-Qaeda, durante uma operação antiterrorista que permitiu "fazer justiça" ao eliminar um dos mentores dos ataques de 11 de setembro.