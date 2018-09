Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arcebispo acusa Papa de encobrir abusos

Antigo embaixador do Vaticano alega que informou Francisco.

01:30

O arcebispo italiano Carlo Maria Viganò, antigo embaixador do Vaticano em Washington, voltou a acusar o Papa Francisco de encobrir abusos sexuais. Depois de há um mês ter referido que informou o Papa dos abusos cometidos pelo cardeal norte-americano Theodore McCarrick, agora escreveu uma nova carta em que volta a reafirmar tudo.



"Quem cala consente", afirma sobre o silêncio do Sumo Pontífice relativamente ao assunto.



Da primeira vez, o arcebispo italiano já tinha pedido a demissão do chefe da Igreja Católica, uma vez que garante que em 2013 tinha informado o Papa dos abusos por parte de McCarrick. Nesta segunda carta volta a fazê-lo e exige que haja uma atitude por parte do Vaticano.



"Nem o Papa nem nenhum cardeal de Roma negaram os factos que afirmei. ‘Qui tacet consentit’ [quem cala consente] certamente se aplica aqui, escreveu Viganò numa carta enviada aos meios de comunicação locais.