Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de bispos envolvidos em pedofilia na Holanda

Um jornal revela que pelo menos 20 bispos e cardeais estão ligados ao encobrimento de abusos sexuais de menores entre 1945 e 2010.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A Igreja Católica está no centro de um novo escândalo de pedofilia, desta feita na Holanda. Um relatório publicado no jornal ‘NRC Handelsblad’ afirma que mais de metade dos bispos e cardeais holandeses encobriram casos de abusos sexuais de menores, entre 1945 e 2010, ou estão eles mesmos envolvidos.



De acordo com o ‘NRC’, durante esses 65 anos, 20 dos 39 bispos e cardeais holandeses "encobriram abusos sexuais, permitindo aos perpetradores fazerem mais vítimas". Quatro dos bispos "abusaram de crianças e 16 outros permitiram a transferência de padres pedófilos" refere o jornal. A Igreja holandesa confirmou "parte do relatório" e admitiu que "os bispos não agiram de forma responsável".



Este novo escândalo surge pouco depois de vir a público, na Alemanha, um estudo segundo o qual 3677 menores, na maior parte rapazes com menos de 13 anos, foram alvo de abusos sexuais de 1670 clérigos entre 1946 e 2014.



A pressão dos escândalos levou o Papa Francisco a pedir perdão aos fiéis na visita de há três semanas, à Irlanda, e esta segunda-feira ordenou a expulsão do sacerdócio do padre chileno Cristian Precht Bañados, de 77 anos, suspenso desde 2012 por pedofilia.



Paralelamente, foi também ordenada a suspensão, durante dez anos, do padre espanhol José Manuel Ramos Gordón, da diocese de Astorga, acusado de abusos sexuais cometidos há 35 anos num colégio de Puebla de Sanabria, Zamora.