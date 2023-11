Cansados de viverem numa crise económica permanente, os eleitores argentinos optaram no domingo por dar um mergulho de cabeça no desconhecido e elegeram o ultraliberal populista Javier Milei como novo Presidente do país. ‘El Loco’, como é conhecido, promete fechar o Banco Central, adotar o dólar como moeda oficial e cortar a despesa pública “com uma motosserra”, propostas radicais que fazem temer pelo futuro da segunda maior economia da América Latina.









