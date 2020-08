Armazém com 2.750 toneladas de nitrato de amónio na origem do desastre em Beirute

Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute que explodiu, fazendo pelo menos 70 mortos e mais de 3.700 feridos, revelou o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab.O nitrato de amónio estaria armazenado junto ao porto onde se deram as explosões. As autoridades libanesas tentam agora perceber porque é que o composto químico estava armazenado naquele local.O principal constituinte deste químico é o ANFO, um explosivo industrial. Vários países abandonaram o uso deste composto devido às preocupações com o seu potencial uso indevido.O nitrato de amónio, embora não seja vendido como explosivo, forma rapidamente misturas explosivas com propriedades variáveis quando combinado com outros explosivos primários.