Arqueólogos acreditam ter encontrado local onde Jesus transformou água em vinho

Nova descoberta nos túneis onde aconteceu o primeiro milagre, em Israel.

19:39

Os túneis secretos em Israel serão, de acordo com um grupo de arqueólogos, o local onde Jesus transformou água em vinho. De acordo com o jornal britânico Mirror, as novas descobertas indicam que o local correto do primeiro milagre de Jesus terá sido oito quilómetros mais a norte do que se pensava inicialmente, em Khirbet Qana.

Durante centenas de anos, os peregrinos dirigiram-se ao local no norte de Israel, onde visitam a "Igreja do Casamento". No entanto, as novas descobertas apontam para que o verdadeiro local seja oito quilómetros mais a norte de Caná, a vila bíblica.

Segundo o mesmo jornal britânico, terão sido encontradas pistas muito convincentes, entre elas um altar e uma prateleira com restos de um vaso de pedra, além de espaço para mais cinco objetos semelhantes. De acordo com os relatos bíblicos, eram seis os jarros de pedra que continham o vinho. Revelam ainda a existência de uma rede de túneis secretos usados para adoração cristã, marcados com cruzes e referências a Jesus.