Artigo do 'El País' considera PCP os "últimos marxistas-leninistas da Europa"

Jornal espanhol descreve um partido que tem resistido às "sentenças de morte" e que vive a sua "época mais gloriosa".

16:11

O jornal diário espanhol El País publicou esta quarta-feira no seu site um artigo de opinião , assinado por Javier Martín Del Barrio, em que o cronista aponta o Partido Comunista Português (PCP) como os "últimos marxistas-leninistas da Europa".O texto fala num partido que tem resistido às constantes sentenças de morte e que vive a sua "época mais gloriosa". O artigo faz ainda referência à tiragem semanal do jornal Avante!, com 14 mil exemplares por semana."O PCP não desapareceu porque tem raízes profundas com a classe operária. O PCP mantém uma relação umbilical com o povo, a alternativa aos grandes monopólios", escreve o autor.O artigo cita editorias do jornal Avante e incluiu declarações de Pacheco Pereira, antigo líder parlamentar do PSD biógrafo de Álvaro Cunhal. Pacheco Pereira explica o que separa o PCP do Bloco de Esquerda."Faltam ao Bloco duas coisas do PCP: A base local e os sindicatos.Vinte anos depois, continua a não as ter e procura mais roubar votos aos socialistas do que aos comunistas. Seja como for, é inquestionável o processo de decadência do PCP, que passa pelo envelhecimento do seu voto rural e pela perda de força dos seus sindicatos".