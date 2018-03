Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artista do Cirque du Soleil morre durante espetáculo

Ginasta foi assistido imediatamente no hospital mas não resistiu ao impacto da queda.

15:26

Um artista do Cirque do Soleil morre, na noite de sábado, durante um espetáculo, no qual sofreu uma queda, na Florida, EUA.







Apesar de ter sido levado imediatamente para o hospital, o ginasta acabou por falecer.



O momento deixou em choque a plateia e os restantes artistas em palco.