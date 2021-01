Artistas celebram América de Biden

Foo Fighters, Bruce Springsteen e John Legend são mais três grandes nomes da música a confirmarem a sua presença no evento Celebrating America, que se realiza na próxima quarta-feira, dia 20. O espetáculo de hora e meia, apresentado pelo ator Tom Hanks, acompanhará a chegada do 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da nova vice-presidente, Kamala Harris, à Casa Branca.









Apesar da cerimónia de tomada de posse decorrer de forma virtual, devido à pandemia de Covid-19, o evento promete realizar-se com toda a pompa e circunstância. Ao cartaz juntam-se ainda nomes como Justin Timberlake, Demi Lovato, Jennifer Lopez e Bon Jovi, cabendo a Lady Gaga, uma das maiores apoiantes do candidato democrata na sua campanha eleitoral, interpretar o hino dos Estados Unidos.

A gala será transmitida por vários canais de televisão norte-americanos pelas 22h30 (hora de Portugal Continental). O cartaz, contudo, ainda não está fechado, e espera-se que muitos outros artistas confirmem a sua participação.





Entretanto, este domingo às 20h00 (01h00 da manhã em Portugal), Ben Harper, Carole King, will.i.am, James Taylor, Fall Out Boy, Michael Bivins e AJR juntam-se no concerto de pré-tomada de posse, We the People, apresentado pelos atores Keegan Michael Key e Debra Messing. O evento pretende que os americanos “se unam, virtualmente”. Para assistir ao evento é preciso fazer uma inscrição e um donativo.