Lady Gaga emocionada à comunidade LGBT: "Sabem que levaria um tiro por vocês"

Lady Gaga disse, durante um comício dos Stonewall Riots, em Nova Iorque, que levava um tiro pela comunidade LGBT. A cantora que apareceu no palco com uma jaqueta com a cor do arco-íris e botas de cano alto, expressou o amor e a gratidão que sentia pela multidão presente, segundo avança a CNN.

"Amor verdadeiro é quando tu levas um tiro por alguém", disse a estrela da pop para a comunidade LGBT. "E vocês sabem que eu levaria um tiro por vocês em qualquer dia da semana", acrescentou.

Durante a comemoração do 50º aniversário dos Stonewall Riots - motins amplamente considerados como o evento mais importante da libertação gay e da luta pelos direitos LGBT - a cantora falou sobre as formas como a sociedade mudou nos últimos 50 anos e as formas em como a sociedade ainda precisa muito de melhorar.

"Embora tenhamos feito tremendo progresso, encontramo-nos também num momento em que os ataques à comunidade trans aumentam cada vez mais", confessou Lady Gaga.

A artista frisou ainda que se sentia honrada e privilegiada por ser convidada a estar presente naquela que era mais uma das comemorações dos direitos LGBT que se têm realizado ao longo deste mês.

O evento continuou com uma atuação de Alicia Keys e com conferências de outros ativistas. Este comício faz parte do World Pride New York City, que culmina em 30 de junho com a anual marcha do Orgulho Gay.