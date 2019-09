Assassino de Robert F. Kennedy esfaqueado na prisão

Sirhan Sirhan, o criminoso norte-americano condenado há mais de 50 anos por matar o líder democrata Robert F. Kennedy, foi esta sexta-feira esfaqueado numa prisão de San Diego nos Estados Unidos.O homem foi esfaqueado num dos pátios da prisão. A identidade da vítima foi confirmada posteriormente por uma fonte anónima à agência Associeated Press.Sirhan foi hospitalizado de urgência devido à violência do ataque. O agressor foi encaminhado para a solitária.As autoridades vão iniciar uma investigação para perceber os motivos do ataque. Sirhan, agora com 75 anos, matou Robert F. Kennedy a 5 de junho de 1968, durante a campanha presidencial, após declarar vitória nas primárias na Califórnia.