Astronauta russo Valery Polyakov morre aos 80 anos

Morreu o cosmonauta russo, Valery Polyakov, aos 80 anos. Polyakov ficou conhecido por passar 437 dias em órbita da Terra, entre 1994 e 1995, a bordo da estação espacial Mir. Por essa razão, foi-lhe atribuído o recorde da viagem mais longa no espaço.A morte do astronauta foi anunciada esta terça-feira pela agência espacial russa, Roscosmos, que o apelida de herói da União Soviética. As razões do falecimento de Polyakov não foram, ainda, avançadas.Polyakov, nascido em 1942, na cidade de russa de Tula, tinha formação base em medicina e só mais tarde se tornou cosmonauta. Polyakov participou na sua primeira missão espacial em 1988, mas foi o voo de 1995 que lhe valeu distinção e reconhecimento.Polyakov estudou a forma como as pessoas podem conservar a saúde mental, mesmo estando no espaço por longos períodos de tempo, e a sua viagem de 14 meses foi alvo de estudo. De acordo com a BBC News, "a agência, Roscosmos, acrescentou num Telegram que a pesquisa de Polyakov tinha ajudado a provar que o corpo humano podia lidar com voos muito além da órbita da Terra, para o espaço profundo".