Ataque a tiro contra carro da polícia mata um agente e faz um ferido no Rio de Janeiro

Um ataque a tiro levado a cabo por criminosos desconhecidos na madrugada desta quinta-feira matou um agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro e deixou outro gravemente ferido. O ataque aconteceu na Linha Vermelha, uma das principais vias rápidas que cortam a cidade, na altura do acesso à Ponte Rio-Niterói, no bairro do Caju.

De acordo com informações da polícia, a viatura com os dois agentes fazia patrulhamento de rotina naquela área da zona norte da capital fluminense quando foi atacada de surpresa. Criminosos num carro começaram a disparar contra a viatura policial ao passarem por ela e fugiram a alta velocidade, não permitindo qualquer reação aos militares.

O cabo Heron Coelho Ferreira, de 29 anos, casado e pai de uma menina, morreu no local, atingido por vários disparos. O colega dele ficou ferido e esta quinta-feira estava internado no Hospital Central da Polícia Militar, também na zona norte da cidade.

Uma pistola automática, dois carregadores e munições de espingarda de guerra foram encontrados posteriormente na Linha Vermelha, perto do local do ataque, não se sabendo se estão ligados ao crime. A polícia tentava esta quinta-feira identificar os assassinos e descobrir a razão do ataque, já que os agentes atingidos estavam em mero patrulhamento de rotina e não ofereciam qualquer risco aos criminosos no momento.