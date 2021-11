Um morto e três feridos em ataque com faca dentro de autocarro no Brasil

Um homem armado com uma faca matou uma passageira e feriu outras duas pessoas dentro do autocarro em que todos seguiam na estrada BR 040, na região da cidade de Contagem, no estado brasileiro de Minas Gerais. O ataque aconteceu sem motivo aparente na tarde desta sexta-feira e o agressor, um homem de 30 anos, foi detido quando tentou roubar uma mota e fugir depois de também esfaquear o dono do motociclo.

De acordo com as testemunhas que narraram o pavor vivido dentro do autocarro, o trajeto entre Ribeirão das Neves e Venda Nova, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, decorria tranquilamente quando o desconhecido empunhou uma faca e começou a golpear outros passageiros quando o veículo passava na periferia de Contagem. Uma mulher de 42 anos teve o pescoço cortado e por pouco não foi decapitada e morreu no local, enquanto outros dois passageiros, dois homens, foram esfaqueados no peito, nas costas e nos braços.

Ao ouvir os gritos dos passageiros e ver a primeira vítima jorrando sangue já inanimada, o motorista do autocarro acelerou o veículo e só parou junto ao posto de fiscalização da concessionária da via, quando abriu as portas e pediu ajuda. O agressor, sempre com a faca na mão, aproveitou para descer a correr, esfaqueou um homem que estava no local com uma mota e tentou fugir nela, mas foi impedido.



Dos três feridos, este sábado só um continuava internado no Hospital Municipal de Contagem, onde passou por cirurgia, os outros dois já tinham tido alta depois de medicados. De acordo com a Polícia Militar de Contagem, o agressor não explicou o motivo do ataque, apenas repete que se sente perseguido, mas não diz por quem nem por quê e o seu comportamento parece indicar que sofre de alguma perturbação psíquica.