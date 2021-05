Adotado por ex-bispo da IURD mata mãe com mais de 20 golpes

Lucas Paulo tinha 23 anos, tinha problemas de sociabilização e passava a maioria dos dias fechado em casa. A mãe adotiva não gostava do seu comportamento e, no final do ano passado, andava a instar para que o jovem procurasse um emprego. Tanto insistiu que nos primeiros dias de novembro o rapaz diz ter “perdido a cabeça”. Pegou primeiro num bisturi e atacou a mãe em várias divisões na casa, acabou por matá-la na cozinha com mais de 20 golpes na zona do pescoço. Foi agora acusado do crime de homicídio qualificado.









A acusação, deduzida pelo Ministério Público do Seixal, dá conta da violência do crime. A mãe ainda tentou defender-se. Foi atacada primeiro na zona dos braços e das mãos, com diversos golpes defensivos, quando ficou encurralada junto a uma janela da sala. Conseguiu depois fugir para a cozinha, onde Lucas Paulo mudou de arma. Atirou o bisturi ao chão e usou uma faca de cozinha. Voltou a encurralar a mãe e desta vez esfaqueou-a cerca de 20 vezes no pescoço.

O crime aconteceu em Paio Pires, no Seixal. O jovem, que ainda está em prisão preventiva, é filho de Alfredo Paulo, o ex-bispo da IURD que foi o rosto da denúncia da reportagem da TVI ‘Segredo dos Deuses’.





Lucas Paulo também foi protagonista da rede de adoção e revelou que crianças tinham sido roubadas a famílias carenciadas portuguesas. O jovem contava depois a sua vida difícil na Igreja Universal e assumia ser também adotado pelo então bispo dissidente/denunciante da rede.