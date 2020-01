Um porta-voz do Pentágono confirmou, esta sexta-feira, que pelo menos 34 militares norte-americanos ficaram com lesões cerebrais traumáticas em consequência do ataque do Irão a uma base militar no Iraque que albergava tropas dos EUA.Logo após o ataque, o presidente dos EUA garantira que nenhum militar da base de Ain al-Asad ficara ferido. Antes deste desmentido, as autoridades já tinham admitido que 11 elementos das forças armadas norte-americanas tinham ficado feridos.Em atualização