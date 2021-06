Ataque terrorista contra militares na Colômbia faz 36 feridos

Um ataque terrorista esta terça-feira contra uma brigada militar em Cúcuta, Colômbia, causou 36 feridos, incluindo dois civis, disse o ministro da Defesa, dizendo que a primeira hipótese é que foi cometido pelo Exército de Libertação Nacional (ELN).

Diego Molano foi para Cúcuta, capital do departamento de Norte de Santander, que faz fronteira com a Venezuela, onde disse que, na sequência do ataque com uma viatura armadilhada no quartel-general da Trigésima Brigada do Exército, 36 pessoas ficaram feridas, das quais três em estado grave.

O governante indicou que a primeira hipótese aponta para a responsabilidade dos guerrilheiros do ELN num ato que apelidou de "um ato insano e vil", embora também esteja a ser investigado o envolvimento de "dissidentes das FARC [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia], GAO (Grupos Armados Organizados) 33".