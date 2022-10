Ataques russos em massa deixam Kiev sem eletricidade e água. Veja o vídeo

Várias explosões foram ouvidas na capital da Ucrânia, Kiev, ao início da manhã desta segunda-feira e as autoridades ucranianas relatam vários ataques de mísseis russos por todo o país.



Os relatos da agência Reuters e do jornal Washington Post referem ataque a centrais elétricas e infraestruturas de abastecimento de água.

Parte da capital está sem energia e o abastecimento de água também foi afetado, disse o Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko. O som de múltiplas explosões foi escutado e as sirenes de ataque aéreo voltaram a ser ouvidas na cidade.



Cortes de energia

Os ucranianos devem preparar-se para cortes de energia a longo prazo como resultado do bombardeamento "maciço" de instalações em múltiplas regiões pelas forças russas, advertiu um conselheiro presidencial ucraniano citado pelo "Post".

Kyrylo Tymoshenko, acrescentou que embora alguns mísseis tenham sido abatidos pelas defesas antiaéreas da Ucrânia, outros atingiram os seus alvos.

Vitali Klitschko, citado pelo mesmo jornal, disse que os engenheiros estão a trabalhar para restaurar o fornecimento de eletricidade depois de uma instalação que fornece energia a 350 mil apartamentos de Kiev ter sido atingida.



O que parece ser uma nova ofensiva de Moscovo contra a Ucrânia acontece depois da sua frota do Mar Negro ter sido atingida por artilharia ucraniana durante o fim de semana. Esta terá sido também a razão para a Rússia ter rompido o acordo que permitia o escoamento de cereais da Ucrânia por via marítima.



A Rússia e a Ucrânia são dos maiores exportadores de alimentos do mundo e um bloqueio russo aos carregamentos de cereais ucranianos causou uma crise alimentar global no início deste ano.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de "em vez de lutar no campo de batalha" lutar "contra civis" ucranianos.