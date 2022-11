Pelo menos cinco mortos e 18 feridos em tiroteio em bar gay nos EUA

#Breaking: Colorado Springs Police confirm five are dead and 18 injured in the Club Q shooting! pic.twitter.com/RZuP6cEaYp — Brian Sherrod (@briansherrodtv) November 20, 2022

Um ataque num bar gay, o Club Q, este sábado à noite, vitimou pelo menos cinco pessoas e provocou 18 feridos. O ataque ocorreu na cidade de Colorado Springs, no estado de Colorado, nos EUA.A informação foi confirmada pela polícia de Colorado. Segundo informação divulgada pela CNN Internacional, as autoridades receberam inúmeras chamadas de emergência a partir das 23h57. 11 ambulâncias estiveram no localSuspeito foi detido, mas visto que apresentou ferimentos acabou por ser internado. Acredita-se que o ataque foi premeditado.O ataque ocorreu num dia em que decorreram as celebrações do Dia da Memória Trans, em que se recordam pessoas transgénero que foram assassinadas em situação de discriminação.Foi montada uma megaoperação no local do crime.