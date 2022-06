Atirador mata quatro em centro hospitalar nos EUA

Um homem armado matou quatro pessoas e feriu várias outras num centro hospitalar de Tulsa, no Oklahoma, na quarta-feira à noite, em mais um tiroteio a abalar os Estados Unidos. Segundo a polícia, o autor do ataque, que se suicidou quando a polícia chegou ao local, queria vingar-se de um médico na sequência de uma cirurgia que correu mal.O atirador, que estava armado com uma espingarda semiautomática do tipo AR-15 e uma pistola, entrou num dos edifícios do centro hospitalar St. Francis, dirigiu-se ao segundo andar e abriu fogo. A polícia chegou em cerca de três minutos e correu para o local dos disparos mas, mal se apercebeu da chegada dos agentes, o atirador suicidou-se com um tiro na cabeça.Além das quatro vítimas mortais, o ataque fez vários feridos, cujo número a polícia não precisou, mas que será inferior a uma dezena. As autoridades identificaram o atirador como Michael Lewis, um antigo paciente que, ao que tudo indica, pretendia vingar-se do médico Preston Phillips, que responsabilizava por uma cirurgia que correu mal e que o deixou com dores constantes. Phillips é uma das vítimas mortais do ataque. Segundo o comandante da polícia local, o atirador deixou uma carta no local a explicar o motivo do tiroteio.Este foi o terceiro tiroteio com múltiplas vítimas em pouco mais de duas semanas nos EUA, após o ataque racista num supermercado de Buffalo, Nova Iorque, e o tiroteio numa escola de Uvalde, no Texas.