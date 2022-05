Uma mulher morta e dois feridos em tiroteio durante cerimónia de graduação em universidade

Uma mulher idosa e duas outras pessoas foram baleadas durante tiroteio no estado norte-americano Nova Orleães. A polícia local está a investigar o ataque, que aconteceu na tarde desta terça-feira, durante uma cerimónia de graduação na Universidade de Xavier.Três pessoas foram baleadas perto do ginásio do campus da universidade.Segundo as autoridades policiais, as três vítimas foram levadas para o hospital para receberem tratamento médico.Testemunhas disseram à WVUE que o tiroteio ocorreu na sequência de uma luta após a cerimónia de graduação do ensino secundário, que estava a decorrer na universidade.Pelo menos três pessoas foram detidas para interrogatório, mas ainda nenhuma detenção foi feita.O incidente começou com uma discussão entre duas mulheres no parque de estacionamento.