As autoridades de Nova Orleães, nos EUA, impuseram o recolher obrigatório entre as 20h00 às 06h00, já que grande parte do estado do Louisiana e também do Mississípi permanece às escuras e sem energia, estando alguns locais a serem alvo de pilhagens e de saques face à escassez de bens essenciais.As equipas de resgate continuam, entretanto, à procura de sobreviventes na sequência da passagem do furacão ‘Ida’, que atingiu a região no domingo com rajadas de vento de 240 km/h, provocando pelo menos quatro mortes e enormes prejuízos, com casas destruídas e cidades inundadas.