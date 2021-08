A aproximação do furacão ‘Ida’ à costa do Louisiana, EUA, obrigou as autoridades de Nova Orleães a pedirem à população para abandonar a cidade perante uma tempestade que pode ser “extremamente perigosa”, com ventos até 210 km/h.









De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o ‘Ida’, que já atingiu Cuba e ganhou força em contacto com as águas quentes do Golfo do México, parece apontar diretamente para a cidade de Nova Orleães, que deverá atingir este domingo. A chegada do ‘Ida’ coincide com o 16º aniversário da passagem do furacão ‘Katrina’, que devastou a cidade e fez cerca de 1800 mortos.