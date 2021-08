Luisiana prepara-se para furacão "extremamente perigoso", 16 anos após Katrina

O Luisiana prepara-se para a chegada do furacão Ida, que pode ser "extremamente perigoso" quando atingir terra este fim de semana, no 16.º aniversário do Katrina, um dos episódios meteorológicos mais violentos que este Estado norte-americano conheceu.

O furacão Ida, de categoria 1 de uma escala que vai até 5, situava-se às 22h00 horas de Lisboa a 70 quilómetros da ilha cubana da Juventude, segundo o último boletim do Centro dos Furacões dos EUA (NHC, na sigla em Inglês).

Com ventos de até 130 quilómetros por hora (km/h), o Ida está a avançar a 24 km/h para noroeste e deve chegar a terra no domingo, na Costa do Golfo, onde se situam os Estados do Luisiana e do Mississippi, segundo o NHC.