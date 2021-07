Tempestade ‘Elsa’ em Cuba põe milhares em fuga

A tempestade tropical ‘Elsa’ atingiu esta terça-feira a ilha de Cuba com ventos de 100 km/h e chuvas torrenciais, forçando a evacuação de centenas de residências e pondo em fuga cerca de 200 mil pessoas. A intempérie deverá hoje atingir a costa da Florida com ventos apenas ligeiramente enfraquecidos após a travessia do estreito que separa aquele estado norte-americano de Cuba.









Não são conhecidas vítimas mortais em Cuba, desde logo porque o maior impacto da intempérie foi sentido em regiões agrícolas pouco povoadas próximas de Havana. Mas a ‘Elsa’ matou pelo menos três pessoas à sua passagem noutros territórios das Caraíbas, onde deixou uma rasto de destruição, nomeadamente em Santa Lúcia, nas Pequenas Antilhas, e também na República Dominicana.

Uma das áreas mais castigadas foi a ilha de Barbados, onde os ventos derrubaram pelo menos 63 casas e danificaram mais de mil outras.





Na Florida, próximo território na rota da tempestade, o governador de Ron DeSantis declarou o estado de emergência em 15 condados, incluindo Miami-Dade, onde o edifício que ruiu parcialmente a 24 de junho em Surfside foi demolido na noite de domingo por razões de segurança. O risco da aproximação da ‘Elsa’ pesou na decisão de arrasar o que restava das Champlain Towers.“É provável que enfraqueça ao deixar Cuba”, referiram meteorologistas dos Estados Unidos, adiantando que Surfside deve ser poupado aos ventos mais fortes.